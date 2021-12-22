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Инновации Грефа "добьют" образование,как сферу услуг или выведут из тупика?

Общество

Российская система образования — непреходящая боль нашего общества. Несмотря на все потуги чиновников, год от года дела идут всё хуже, престиж — особенно школьного обучения — падает.

Инновации Грефа "добьют" образование,как сферу услуг или выведут из тупика?

И вообще, что такое, по сути, образование — сфера услуг или что-то иное? И есть ли у него будущее, такое, каким оно видится "реформатору" Герману Грефу?

Знаменитый математик Алексей Семёнов, директор Института кибернетики и образовательной информатики им. А. И. Берга ФИЦ ИУ РАН, считает, что Греф слишком много говорит об образовании и его слова чаще всего провокационны.

"На него (Грефа) многие люди из мира науки обиделись за то, что он обругал математические школы, которые, по его словам, "готовят узких математиков", бесполезных для реальной жизни, — сказал Семёнов в интервью "Аргументам недели". — Кому-то его (Грефа) взгляды могут показаться вредным бредом. Но они всё же заставляют посмотреть на происходящее под новым углом".

Что видит именитый математик

Например, выбирая вуз, надо подумать: а стоит ли идти в технический? Найдётся ли потом, по окончании, работа с нормальной зарплатой?

И проблема перестаёт быть образовательной, переходя в плоскость экономики и развития страны. А Греф, получается, прав: нужно учить детей тому, что нужно стране, обществу.

Государственные решения не заглядывают сейчас на перспективу в 30 лет, где будут, может быть, востребованы биоэлектроника, нанороботы, квантовые компьютеры. Они сиюминутны. А нужна именно стратегия, глядящая вдаль.

"Услуга" или нет?

По словам Семёнова, образование назвали услугой "без задней мысли", то есть, не желая никого оскорбить. Всё проще, чем кажется:

Есть в стране Гражданский кодекс, в котором каждый вид деятельности нужно куда-то отнести. Образование не является производством материальных ценностей, там один человек что-то делает по отношению к другому. Как еще это можно назвать? Только "услуга", ибо других определений в Кодексе нет.

Идея слова "услуга" была исключительно в том, чтобы вписать образовательную деятельность в нормальные гражданско-правовые рамки, а не для того, чтобы кого-то унизить. Медики, не отказываясь от термина "услуга", предпочитают говорить о "помощи". Возможно, и в сфере образования можно говорить о помощи учителя учащемуся, как об основном процессе в школе. Но все ли учителя с этим согласятся?

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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