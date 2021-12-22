Глава Чечни пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева

Отношения России и Турции могут усложниться из-за парка имени Дудаева. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров из-за увековечивания имён террористов, совершивших преступления в России. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Ранее в турецком городе Кëрфез на северо-западе страны открыли парк, названный именем первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Там же установили посвящённый ему памятник.

Кадыров считает, что это выглядит цинично, а также показывает, что Турция не является дружественным к России государством.

"Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", — написал лидер.

Кадыров призвал МИД России принять дипломатические меры "против подобных проявлений".

Парк имени Дудаева открылся в начале декабря. На церемонии чиновники назвали его символом борьбы за свободу.

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