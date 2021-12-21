Омбудсмен выступает за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов

Омбудсмен Мария Львова-Белова выступает за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Как пишет РИА Новости, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка считает, что им нужно давать пожизненный срок.

По её мнению, дети должны быть максимально ограждены от любой попытки насилия над их личностью и здоровьем.

"Для ребенка, который подвергался сексуальным домогательствам или издевательствам, - это может оказаться серьёзной травмой на всю жизнь и, возможно, стать причиной сломанной судьбы. За последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков выросло на 79%! Об этом говорят данные официальной статистики", - сказала Львова-Белова.

Она добавила, что это очень тревожная ситуация. По её словам, институт уполномоченного по правам ребенка выступает за усиление закона, связанного с наказанием за подобные преступления.

"В обществе должно формироваться чёткое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя", - сказала детский омбудсмен.

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