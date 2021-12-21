Адвокат Карабанов: Минюст хочет усложнить жизнь адвокатам

По мнению председателя московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александра Карабанова, Минюст своими поправками в Закон об адвокатуре получит возможность контролировать действия адвокатов, что отрицательно скажется на качестве их работы. Своими мыслями юрист поделился с Общественной Службой Новостей.

"Цель данных инициатив Минюста — надеть на адвокатов строгий повадок, создав карманных адвокатов, которые будут заниматься имитацией выполнения своей работы. В любой момент адвоката смогут лишить работы. Понизится качество работы адвоката. Сейчас очень сложно проходит работа в судах, когда задеты интересы государства в виде налоговых преступлений. По категории таких дел у суда есть четкие указания, добиваться какой-то справедливости и независимости принятия решения невозможно. Акцент идет на то, чтобы взять под контроль адвокатов, которые работают по резонансным делам", — объяснил Карабанов.

Поправки для адвокатов, предлагаемые Минюстом, нанесут удар по гражданскому обществу в целом и защите прав людей в частности, считает Карабанов. По мнению юриста, этой инициативой Минюст по сути лишает адвокатов права на защиту граждан России.

2 декабря Минюстом были предложены поправки в закон об Адвокатуре, согласно которым дисциплинарные производства должны будут возбуждаться президентами палат во всех случаях, когда Минюст и его региональные управления направят представления. Также Минюст хочет обладать правом обжалования решений палат в судебном порядке.

После выхода проекта Минюста адвокаты, включая московскую коллегию, собирают подписи против него.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.