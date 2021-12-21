EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину
В чём заключается опасность "праздничного сердца", рассказали кардиологи
Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от заявлений о пытках
Сторонники Саакашвили организовали митинг в центре Тбилиси
Фигуриста Соловьёва избили неизвестные, когда он заступился за девушку
Около 40% от всех инвестиций столичной ОЭЗ приходятся на "Алабушево"
Визажист рассказал, каким макияжем можно удивить знакомых на Новый год
Столтенберг: саммит России и НАТО нужно провести "как можно скорее"
Мясников о COVID-19 в 2022 году: "Новые штаммы будут всё более заразными"

Адвокат Карабанов: Минюст хочет усложнить жизнь адвокатам

Общество

По мнению председателя московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александра Карабанова, Минюст своими поправками в Закон об адвокатуре получит возможность контролировать действия адвокатов, что отрицательно скажется на качестве их работы. Своими мыслями юрист поделился с Общественной Службой Новостей.

Адвокат Карабанов: Минюст хочет усложнить жизнь адвокатам

"Цель данных инициатив Минюста — надеть на адвокатов строгий повадок, создав карманных адвокатов, которые будут заниматься имитацией выполнения своей работы. В любой момент адвоката смогут лишить работы. Понизится качество работы адвоката. Сейчас очень сложно проходит работа в судах, когда задеты интересы государства в виде налоговых преступлений. По категории таких дел у суда есть четкие указания, добиваться какой-то справедливости и независимости принятия решения невозможно. Акцент идет на то, чтобы взять под контроль адвокатов, которые работают по резонансным делам", — объяснил Карабанов.

Поправки для адвокатов, предлагаемые Минюстом, нанесут удар по гражданскому обществу в целом и защите прав людей в частности, считает Карабанов. По мнению юриста, этой инициативой Минюст по сути лишает адвокатов права на защиту граждан России.

2 декабря Минюстом были предложены поправки в закон об Адвокатуре, согласно которым дисциплинарные производства должны будут возбуждаться президентами палат во всех случаях, когда Минюст и его региональные управления направят представления. Также Минюст хочет обладать правом обжалования решений палат в судебном порядке.

После выхода проекта Минюста адвокаты, включая московскую коллегию, собирают подписи против него.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Основные принципы адвокатской деятельности и адвокатуры
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Омбудсмен выступает за ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов
Адвокат Карабанов: Минюст хочет усложнить жизнь адвокатам
Захарова оценила заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Учёные из США выяснили, что снится людям перед смертью
Политолог оценил вероятное возвращение Порошенко на Украину
В чём заключается опасность "праздничного сердца", рассказали кардиологи
Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от заявлений о пытках
Анорексия может быть врожденной
Лучшие саундтреки к фильмам 2021 года
Популярное
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным

Адвокат объяснил, почему расторжение брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой прошло так гладко.

Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Ирина Гусакова Лучшие саундтреки к фильмам 2021 года Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников