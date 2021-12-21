В Свердловской области отстранят невакцинированных от COVID-19 студентов

В Свердловской области студентов, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, отстранят от занятий. Об этом сообщили в Оперативном штабе по региону.

"Невакцинированные студенты будут отстранены от учёбы", — заявил заместитель руководителя Свердловской области Павел Креков, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Накануне главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских объявил обязательную вакцинацию совершеннолетних студентов. Они должны привиться первым компонентном против COVID-19 до первого февраля следующего года, сделать вторую инъекцию — до первого марта 2022 года.

В документе, который подписал Козловских, заявили о низких темпах вакцинации среди учащихся вузов. В области привились всего 45,3% студентов, то есть 37 159 молодых людей.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, когда в России внедрят штрафы за отсутствие прививки от коронавируса. По словам парламентария, такую санкцию введут, если эпидемиологическая обстановка в стране станет критической. Пока в этой мере нет необходимости, отметил депутат.

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