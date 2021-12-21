24 декабря НАСА запустит новый космический телескоп

НАСА готовит к запуску новейший космический телескоп. Старт ракеты-носителя намечен на 24 декабря.

Как сообщает phys.org, эту новость подтвердил администратор НАСА Билл Нельсон. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба станет преемником "Хаббла". Его запустят на европейской ракете-носителе "Ариан" из Французской Гвианы в Южной Америке. Старт ракеты запланирован на 15:20 мск.

Масса телескопа составляет более шести тонн. Его создание обошлось в десять миллиардов долларов. В проекте приняли участие 17 стран. "Уэбб" должен был отправиться на орбиту ещё 18 декабря, но возникли технические неполадки.

Отличие нового телескопа в том, что он поднимется выше "Хаббла", который находится на высоте около 569 километров над уровнем моря. "Уэбб" будет находиться в полутора миллионах километров от Земли.

Также различаются и длины волн, которые видят телескопы: Hubble наблюдает свет в основном на оптических и ультрафиолетовых длинах волн, Webb регистрирует инфракрасный свет.

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