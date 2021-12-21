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24 декабря НАСА запустит новый космический телескоп

Общество

НАСА готовит к запуску новейший космический телескоп. Старт ракеты-носителя намечен на 24 декабря.

24 декабря НАСА запустит новый космический телескоп

Как сообщает phys.org, эту новость подтвердил администратор НАСА Билл Нельсон. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба станет преемником "Хаббла". Его запустят на европейской ракете-носителе "Ариан" из Французской Гвианы в Южной Америке. Старт ракеты запланирован на 15:20 мск.

Масса телескопа составляет более шести тонн. Его создание обошлось в десять миллиардов долларов. В проекте приняли участие 17 стран. "Уэбб" должен был отправиться на орбиту ещё 18 декабря, но возникли технические неполадки.

Отличие нового телескопа в том, что он поднимется выше "Хаббла", который находится на высоте около 569 километров над уровнем моря. "Уэбб" будет находиться в полутора миллионах километров от Земли.

Также различаются и длины волн, которые видят телескопы: Hubble наблюдает свет в основном на оптических и ультрафиолетовых длинах волн, Webb регистрирует инфракрасный свет.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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