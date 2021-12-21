Как девятилетняя студентка МГУ сдаёт первую сессию, рассказали её однокурсники

Одногруппники девятилетней Алисы Тепляковой, которая учится на первом курсе психологического факультета МГУ, рассказали, как она справляется с сессией.

В интервью "Московскому комсомольцу" студенты пояснили, что Алиса сдаёт экзамены по собственному плану, согласованному с руководством вуза.

"Нет, её план не проще, наоборот. Она сдаёт экзамены раньше нас", — объяснили однокурсники девочки.

Известно, что до новогодних праздников Теплякова сдаст русский язык и психологию. Как отметили собеседники издания, со вторым предметом у студентки могут возникнуть сложности.

Ранее эксперты заявляли, что девятилетний ребёнок не способен полноценно погрузиться в психологическую работу.

Теплякова поступила в МГУ после того, как в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка не справилась со вступительными испытаниями, поэтому обучается на коммерческой основе.

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