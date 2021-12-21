EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Характерные симптомы заражения "омикроном" назвал иммунолог Болибок
Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса
The Independent: После "капсулы для самоубийства" будет имплант для того же
Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" в более чем 70 странах
МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков
Отменить сейчас и отпраздновать позже — предпраздничный совет от ВОЗ
В США скончался первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса
Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте

Как девятилетняя студентка МГУ сдаёт первую сессию, рассказали её однокурсники

Общество

Одногруппники девятилетней Алисы Тепляковой, которая учится на первом курсе психологического факультета МГУ, рассказали, как она справляется с сессией.

Как девятилетняя студентка МГУ сдаёт первую сессию, рассказали её однокурсники

В интервью "Московскому комсомольцу" студенты пояснили, что Алиса сдаёт экзамены по собственному плану, согласованному с руководством вуза.

"Нет, её план не проще, наоборот. Она сдаёт экзамены раньше нас", — объяснили однокурсники девочки.

Известно, что до новогодних праздников Теплякова сдаст русский язык и психологию. Как отметили собеседники издания, со вторым предметом у студентки могут возникнуть сложности.

Ранее эксперты заявляли, что девятилетний ребёнок не способен полноценно погрузиться в психологическую работу.

Теплякова поступила в МГУ после того, как в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка не справилась со вступительными испытаниями, поэтому обучается на коммерческой основе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему вундеркинды не вырастают в гениев?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса
Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" в более чем 70 странах
The Independent: После "капсулы для самоубийства" будет имплант для того же
МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков
Отменить сейчас и отпраздновать позже — предпраздничный совет от ВОЗ
Как девятилетняя студентка МГУ сдаёт первую сессию, рассказали её однокурсники
В США скончался первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса
Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Прайс: США предоставят свой список озабоченностей действиями России
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Мир. Новости мира
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников