Кинолог Наталья Волдинер рассказала о безопасном методе подкармливать бездомных собак. По словам журналистки, нужно избегать рисков для людей и животных.
Как подчеркнула кинолог, класть еду необходимо в безлюдном месте, чтобы собака не стала нападать на прохожих. Таким образом она защищает продукты и свою территорию, пояснила специалист.
"Если вы кормите животных, делайте это не на дорожках, не у контейнерных площадок, а где-то в отдалении от всех дорог и тропинок", — порекомендовала эксперт, слова которой приводит Радио 1.
Волдинер подчеркнула, что обычно голодные собаки редко атакуют людей. Подобные происшествия случаются лишь в очень морозные дни, добавила кинолог. Она предупредила, что в такую погоду не стоит находиться на пустырях, где проводят время животные.
Ранее специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в разговоре с Pravda.Ru посоветовала людям, которые хотят забрать бездомную собаку с улицы или приюта, сначала показать её профессиональному кинологу. Он должен рассказать о трудностях, которые возникнут из-за появления этого питомца в жизни человека.
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