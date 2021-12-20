Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку

Кинолог Наталья Волдинер рассказала о безопасном методе подкармливать бездомных собак. По словам журналистки, нужно избегать рисков для людей и животных.

Как подчеркнула кинолог, класть еду необходимо в безлюдном месте, чтобы собака не стала нападать на прохожих. Таким образом она защищает продукты и свою территорию, пояснила специалист.

"Если вы кормите животных, делайте это не на дорожках, не у контейнерных площадок, а где-то в отдалении от всех дорог и тропинок", — порекомендовала эксперт, слова которой приводит Радио 1.

Волдинер подчеркнула, что обычно голодные собаки редко атакуют людей. Подобные происшествия случаются лишь в очень морозные дни, добавила кинолог. Она предупредила, что в такую погоду не стоит находиться на пустырях, где проводят время животные.

Ранее специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в разговоре с Pravda.Ru посоветовала людям, которые хотят забрать бездомную собаку с улицы или приюта, сначала показать её профессиональному кинологу. Он должен рассказать о трудностях, которые возникнут из-за появления этого питомца в жизни человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.