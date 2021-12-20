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Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду

Общество

Российский стилист Кати Зобкова рассказала ФАН о том, как выбрать верхнюю зимнюю одежду. Главное, чтобы в ней было тепло и удобно. Также она должна быть универсальной. Шубы и пуховики носят не один сезон, тем более, что их стоимость выше остальных предметов гардероба.

Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду

По словам стилиста, надо выбирать такие вещи, которые будут в тренде не менее десяти лет.

Сейчас в магазинах большой выбор зимней одежды: пуховики, шубы из натурального меха, дублёнки и шубы из искусственного меха "Тедди".

"Окончательный выбор человек обычно делает исходя из размеров кошелька и собственных предпочтений. Но есть общие правила столь дорогостоящей покупки. Я призываю обратить внимание на фурнитуру и детали шубы. Безумно дешевят огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и силуэт "летучая мышь" с укороченным рукавом", — сказала Зобкова.

Как объяснила стилист, к "вечным фасонам" относятся прямой крой, свободный силуэт и кокон. Быстрее всего выйдет из моды шуба с модными деталями.

Также сейчас на пике моды шубы из искусственного меха. Причем они довольно высокого качества.

"Сейчас очень популярны шубы из искусственного меха "Тедди", в народе этот материал нежно называют "чебурашкой". Они не столько теплые, сколько красивые. "Тедди" уже завоевали наши сердца, поэтому останутся с нами надолго. Сегодня можно отхватить подобную шубу даже из двух цветов", — сказала Зобкова.

Также снова в тренде дублёнки из овчины. Но нужно выбирать такую, чтобы не было лишних деталей или элементов отделки. Актуальная длина — ниже бёдер либо ниже коленей.

В последние годы стали очень популярны пуховики.

"Пуховики так плотно вошли в нашу жизнь, что мы не задумываемся о моде. Но, если вы выберете пальто-пуховик свободного силуэта длины миди, например, без прошивки или с прошивкой-полоской, во-первых, вам будет и тепло, а во-вторых, выглядеть он будет модно", — рассказала Зобкова.

Стилист рекомендует обратить внимание на пуховики из экокожи. Они очень практичны — грязь можно легко очистить от слякоти и брызг обычной влажной тряпкой. Зимняя одежда может быть и яркой: зеленого, бордового, голубого, синего, красного, серого и даже белого цветов.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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