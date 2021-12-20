Юрист рассказал, как граждане выигрывают "коронавирусные суды"

Адвокат Игорь Трунов сообщил о "ковидных судах" и возмущённых антикоронавирусными ограничениями людях. Также юрист объяснил, что им помогает выигрывать подобные дела.

По данным адвоката, чаще всего люди недовольны увольнением из-за отсутствия прививки против COVID-19. При этом в 80% случаев работодатели в этой ситуации поступают противозаконно, отметил специалист.

"Трудовой кодекс не подразумевает увольнение, связанное с ограничениями по коронавирусу", — пояснил Трунов, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Также он добавил, что в ходе "коронавирусных судов" люди возмущаются, когда им не позволяют находиться в каком-нибудь месте, поскольку у них нет QR-кода. Как подчеркнул адвокат, сегодня нет закона, по которому человека без этого документа нельзя пропускать на территорию жизненно важного объекта.

Ранее социолог Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru рассказал, что 70-80% россиян на потенциальном референдуме проголосовали бы против введения QR-кодов в общественных местах. Вместе с этим эксперт отметил: рейтинг российских властей, президента уменьшается из-за данного законопроекта.

"Какие-то силы действуют против режима или против президента, против правительства, которые теряют авторитет в глазах избирателей", — сказал Козырев.

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