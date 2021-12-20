На Чукотке нет коронавируса из-за полной изоляции региона

В Чукотском автономном округе нет коронавируса из-за полной изоляции и отсутствия связи с "Большой землей". За последние сутки в округе не зафиксировали ни одного нового случая заражения.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, коллективный иммунитет в регионе превышает 75%.

Благополучную эпидобстановку также связывают с тем, что сорвался "северный завоз", из-за которого регион остался без связи с материком. Связан он с тем, что все грузовые корабли заняты поставками в Китай.

Северный завоз — это обеспечение Крайнего Севера основными жизненно важными товарами. В основном это продовольствие и нефтепродукты.

Это связано с тем, что в районах Крайнего Севера нет производства большинства промышленных и сельскохозяйственных товаров. Также крайне сложно самостоятельно доставлять товары с материка даже летом. Там нет автомобильного сообщения, продукты доставляют только на самолетах или кораблях.

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