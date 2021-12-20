Детский психолог назвала самые полезные новогодние подарки для ребёнка

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие новогодние подарки принесут ребёнку пользу.

"Большое значение имеет всё-таки ребёнок, нельзя сказать, что есть какой-то универсальный подарок для всех детей. Иногда лучше задать ребёнку вопрос, что бы он хотел. Есть родители, которые любят делать сюрпризы, чтобы обязательно это было что-то неожиданное. Для этого нужно просто поговорить непринуждённо, спросить, о чём мечтаешь, что ты хочешь и, соответственно, потом сделать подарок, аналогичный в этом ключе", — объяснила специалист.

По её мнению, сейчас подростки интересуются "Гарри Поттером". Можно подарить Lego и книги в этой тематике, посоветовала Наумова.

"Для трёхлетних-пятилетних детей очень важно развивать пространство, мышление, логику и скорость реакции. Мы можем подарить объёмные пазлы, конструктор Lego, Magformers, чтобы ребёнок мог по инструкции собирать игрушку. Есть настольные игры, которые помогают формировать концентрацию внимания: скоростные колпачки, цветные колечки. Есть разные игры, настроенные на логику, на возможность отделять главное от второстепенного. Например, "Барабашка", "Барамелька", — рассказала эксперт.

Ранее ритейлеры сообщили ТАСС о самых популярных подарках детям на Новый год. По данным специалистов, чаще всего, чтобы порадовать ребёнка, россияне покупали конструкторы и настольные игры. Наиболее продаваемыми перед праздником товарами в "Детском мире" оказались кукольные наборы и гаражи с автомобилями.

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