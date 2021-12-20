Варламов объяснил, почему в России наряжают искусственные ёлки

Блогер Илья Варламов уверен, что на площадях РФ повсеместно устанавливают пластиковые ёлки, так как в этом деле присутствует коррупционная составляющая.

Блогер, который много путешествует по миру, отмечает, что в Европе на площадях почти всегда устанавливают натуральные деревья, в то время как в России стремительно набирают популярность пластиковые конусы.

"В чём же разница? Очень просто. На натуральном дереве сложно заработать. Транспортировка и украшение? Ну и отсыпать немного лесхозу, где тут разгуляться широкой чиновничей душе?" — пишет Варламов в своём Instagram-аккаунте.

Блогер убеждён, что искусственная ёлка может стоить сколько угодно, потому что её обозначают как "малая архитектурная форма".

"Вот так и лепят по всей России эти бездарные и пошлые светящиеся конусы. Когда вы мимо такого проходите, то должны понимать — это миллионы рублей, а значит, возможно, у кого-то на столе появится лишняя баночка икры (не у вас)", — написал Варламов.

Путешественник отмечает, что искусственные ёлки наносят гораздо больше вреда экологии, чем срубленные раз в год вечнозелёные деревья.

"Самое время написать письмо вашему мэру с просьбой в следующем году поставить нормальную елку!" — рекомендует блогер.

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