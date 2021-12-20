Ритейлеры рассказали о самых популярных подарках детям на Новый год

По статистике ритейлеров, в этом году самыми популярными новогодними подарками для детей оказались конструкторы и настольные игры. На AliExpress люди, чтобы порадовать ребёнка, в среднем тратили от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

"По данным экспертов AliExpress, в этом году перед праздниками особым спросом пользуются развивающие игрушки-конструкторы. Аналитики отметили, что спрос на них вырос в 4,8 раза по сравнению с прошлым годом", — заявили представители компании, слова которых приводит ТАСС.

В основном покупатели предпочитали конструкторы Lego, из которых можно собрать машину и поезд. Спрос на настольные игры перед праздником увеличился в 13,8 раза. Россияне отдали от 500 тысяч до 2,4 тысячи рублей. Чаще всего покупали следующие настольные игры:

"Монополию",

Uno,

"Большую бродилку".

В "Детском мире" перед Новым годом самыми продаваемыми товарами стали:

кукольные наборы;

гараж с автомобилем;

настольные игры;

мягкая игрушка панда;

игрушка из мультика "Щенячий патруль".

Ранее основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперёд" Павел Гужиков рассказал, как не разориться на покупках новогодних подарков. По данным эксперта, не стоит приобретать косметические наборы и духи.

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