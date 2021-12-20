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В Госдуме предложили сделать выходным 31 декабря на постоянной основе

Общество

Сделать выходным днём 31 декабря на постоянной основе предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, в канун Нового года люди должны заниматься домашними делами.

Как отметил депутат, зачастую работающие в этот день люди ничего не успевают, а близкие вынуждены их ждать после трудового дня.

"Лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными", — пояснил Кравченко в беседе с URA. RU.

Парламентарий подчеркнул, что разговор о принятии такого решения идёт, но точной информацией он не обладает.

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