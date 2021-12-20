Сделать выходным днём 31 декабря на постоянной основе предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, в канун Нового года люди должны заниматься домашними делами.
Как отметил депутат, зачастую работающие в этот день люди ничего не успевают, а близкие вынуждены их ждать после трудового дня.
"Лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными", — пояснил Кравченко в беседе с URA. RU.
Парламентарий подчеркнул, что разговор о принятии такого решения идёт, но точной информацией он не обладает.
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