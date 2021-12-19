Эксперт объяснил, как не разориться на новогодних подарках

Создатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперёд" Павел Гужиков рассказал, как не потратить слишком много денег на новогодние подарки. По словам специалиста, в этом году лучше не покупать близким наборы косметики и духов.

Эксперт порекомендовал спланировать бюджет и выяснить число людей, которым надо что-то подарить, а также сколько средств на это возможно потратить. Не надо приобретать парфюмерные и косметические наборы, отметил Гужиков.

"Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату", — объяснил специалист в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, важно анализировать стоимость товара заранее, чтобы знать настоящую цену подарка, без "новогодней" наценки. При этом компании способны заявить о скидке в 20%, предупредил Гужиков. Ещё он посоветовал помнить о системе кешбэка. Можно узнать о партнёрских акциях и других потенциально выгодных предложениях в банке, которым обычно пользуется человек, подчеркнул специалист.

Ранее эксперты SuperJob опросили три тысячи человек и выяснили, какие подарки на Новый год предпочитают женщины и мужчины. По данным компании, для них самым главным оказались внимание и любовь от партнёра. Этот подарок выбрали 19% респондентов. Второе место заняли гаджеты, их пожелали 8%. Украшения захотели 4% опрошенных мужчин.

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