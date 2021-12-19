EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-агент ЦРУ призвал перестать делать из России "империю зла"
Учёный рассказал, что может заменить рентген в медицине
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Британские врачи назвали ночной симптом "омикрона"
РПЦ: у устроившего взрыв в гимназии были проблемы в "обычной" школе
Резников: Киеву нужно оружие чтобы не только защищаться, но и наступать
Эпидемиолог Горелов высказался об искусственном происхождении "омикрона"
В Якутии почти 80 тысяч человек остались без света
Эксперт Шеин объяснил секрет богатства Америки

Эксперт объяснил, как не разориться на новогодних подарках

Общество

Создатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперёд" Павел Гужиков рассказал, как не потратить слишком много денег на новогодние подарки. По словам специалиста, в этом году лучше не покупать близким наборы косметики и духов.

Эксперт объяснил, как не разориться на новогодних подарках

Эксперт порекомендовал спланировать бюджет и выяснить число людей, которым надо что-то подарить, а также сколько средств на это возможно потратить. Не надо приобретать парфюмерные и косметические наборы, отметил Гужиков.

"Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату", — объяснил специалист в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, важно анализировать стоимость товара заранее, чтобы знать настоящую цену подарка, без "новогодней" наценки. При этом компании способны заявить о скидке в 20%, предупредил Гужиков. Ещё он посоветовал помнить о системе кешбэка. Можно узнать о партнёрских акциях и других потенциально выгодных предложениях в банке, которым обычно пользуется человек, подчеркнул специалист.

Ранее эксперты SuperJob опросили три тысячи человек и выяснили, какие подарки на Новый год предпочитают женщины и мужчины. По данным компании, для них самым главным оказались внимание и любовь от партнёра. Этот подарок выбрали 19% респондентов. Второе место заняли гаджеты, их пожелали 8%. Украшения захотели 4% опрошенных мужчин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

+60 идей ПОДАРКОВ На Новый Год 2022 🎄 *бюджетные и не только*
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Европе протестуют против ужесточения антикоронавирусных мер
Экс-агент ЦРУ призвал перестать делать из России "империю зла"
Учёный рассказал, что может заменить рентген в медицине
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Британские врачи назвали ночной симптом "омикрона"
РПЦ: у устроившего взрыв в гимназии были проблемы в "обычной" школе
Умение вовремя расслабиться — залог здоровья
В Госдуме назвали низкий МРОТ "привычкой алчного хищнического капитализма"
Идеальный нос: как хирурги приводят мечту в гармонию с реальными возможностями
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Популярное
Общество
Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Путину.

Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Общество
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Шоу-бизнес
Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"
Силовые структуры
NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе
Шоу-бизнес
Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову
Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе
Политика. Новости и аналитика
Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников