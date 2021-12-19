В Госдуме назвали низкий МРОТ "привычкой алчного хищнического капитализма"

Минимальный размер оплаты труда в России должен быть на уровне 50 тысяч рублей для тех, кто "ничего не умеет" и свыше 100 тысяч, для людей с высшим образованием и опытом, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

По словам парламентария, действующий показатель — это "крохи" и в нём абсолютно не учитываются тарифы, цены и остальные затраты.

"Если это правильно подсчитать, сегодня минимум МРОТ должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришёл ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всём мире", — пояснил Нилов в беседе с URA. RU.

Такой низкий показатель, по мнению парламентария, "привычка алчного хищнического капитализма" и систему нужно менять. Кроме того, депутат подчеркнул, что повышение минимальных зарплат смогут "работать на государство".

"Когда такие деньги будут выплачены, они никуда не денутся, не под подушку залезут. Они вернутся и в виде налогов в бюджет, и в виде инвестиций в развитие отечественного и аграрного бизнеса, потому что уйдут на продукты", — резюмировал Нилов.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал приказ о повышении МРОТ на 8%. Таким образом, начиная с 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей.

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