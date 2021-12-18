Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева зажигательно станцевала в ресторане в центре Москвы в сногсшибательном наряде.

Алина Кабаева с подругами (Instagram Натальи Рагозиной)

Знаменитая российская гимнастка посетила вечеринку, устроенную в честь завершения международного турнира "Небесная грация". На мероприятии спортсменка и её подруги зажгли под весёлую музыку.

Олимпийская чемпионка выбрала для вечернего праздника золотое платье макси.

Алина Кабаева считает, что правила художественной гимнастики очень упростили в сравнении с требованиями пятнадцатилетней давности. Гимнастка в своей речи на турнире отметила, что решила возродить спортивную дисциплину в её прежнем виде и устроила соревнования на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов. Чемпионка назвала турнир "Небесная грация" экспериментальным.

Кадры с праздника появились в Instagram-аккаунте спортсменки Натальи Рагозиной.

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