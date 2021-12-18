Опрос: как относятся американцы к возможности войны с Россией

Половина американцев совершенно не желает войны с Россией из-за ситуации с Украиной. Результаты опроса компании YouGov приводит издание Politico.

Оказалось, что "категорически против" войны с Россией выступили 28% опрошенных, ещё 20% тоже были против, но менее категорично, "в некоторой степени".

"За" войну с Российской Федерацией проголосовали только 9% респондентов в США. Опять же, скорее "за", чем "против" оказались в этом вопросе 18% опрошенных американцев, которые одобрили бы войну с Россией "в некоторой степени".

Ещё 24% респондентов воздержались от ответа, пока не определившись со своей позицией в отношениях США и России.

Авторы опроса, подводя его итоги, отметили, что полученные результаты если не говорят об абсолютном нежелании американцев воевать с Россией, то, по крайней мере, показывают, что граждане США относятся к такому варианту развития событий скептически.

Опрос проводился среди тысячи американских пользователей по Интернету.

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