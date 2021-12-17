В Минске заявили об ответе странам ЕС, который выдержат не все из них

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что на любые санкции против Белоруссии будет дан адекватный ответ, который выдержат не все страны Евросоюза.

Представитель МИД Белоруссии не назвал конкретных стран Евросоюза, которые неспособны выдержать ответ его страны на введение санкций.

Отвечая на вопрос ТАСС, Анатолий Глаз прокомментировал заявление лидеров стран ЕС по итогам прошедшего накануне саммите. В нём, в частности, была выражена готовность и далее вводить санкции против Белоруссии.

По словам представителя МИД Белоруссии, очередные угрозы санкция "совершенно не удивили".

"К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем. Угрозы, разумеется, не способствуют решению никаких проблем, а лишь усугубляют ситуацию. На любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает", — сказал Анатолий Глаз.

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков 16 декабря заявил, что Минск может попросить у Москвы кредит в 3,5 миллиарда долларов. По его словам, санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования.

"На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией", — отметил Снопков.

По его словам, это поможет защитить долг Белоруссии от влияния санкций США и Евросоюза. А кроме того, компенсирует потери европейских денег в виде инвестиций.