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Поездки на такси в 2022 году станут дороже, заявила эксперт

Общество

С 2022 года такси подорожает более чем на 20%, поездки по минимальному тарифу за 99 рублей останутся в прошлом, заявила эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн.

Поездки на такси в 2022 году станут дороже, заявила эксперт

Она объяснила в беседе с Радио 1, что в настоящий момент поездки на такси считаются крайне дешёвыми, цены растут медленно, и есть риск, что это услуга станет нерентабельной.

"В 2022 году мы ожидаем увеличения базовых тарифов на перевозку, хотя бы небольшого. Если сейчас есть минимальный тариф 99 рублей, то в будущем году он должен стать хотя бы 120", — сообщила Манн.

Эксперт также добавила, что на фоне общего подорожания топлива, эксплуатации машин, заработок водителей должен расти, однако этого не происходит из-за низких цен на поездки.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как осуществляются поездки на такси в Крыму, и как на этом зарабатывают местные водители.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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