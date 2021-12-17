Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой

Житель города Татарска Новосибирской области Роман Басалыко уже почти три года находится в СИЗО. По словам родных 35-летнего мужчины, его посадили за то, что он нашёл вора-рецидивиста и даже привёл его в полицейский участок.

По словам матери подозреваемого Ларисы Басалыко, инцидент произошёл в 2016 году. Друг Романа Денис Ефимов между делом пожаловался приятелю при встрече, что его торговые точки по продаже телефонов трижды обворовывал один и тот же человек, а полиция якобы злоумышленника так и не нашла.

Стечение обстоятельств

В доказательство Ефимов даже показал фото, где человек, которого он подозревал в краже, стоит на фото с девушкой.

"Приятель показал Роману фото преступника, на котором он стоял с известной ему девушкой. Сын быстро нашёл её номер и оказалось, что вор был парнем её сестры. Она рассказала, что парочка поехала отдыхать в Омск, так как рецидивист якобы получил зарплату", — рассказала мать Романа информационному порталу Lifedd.

По роковому стечению обстоятельств Роману Басалыко было необходимо ехать в Омск за младшим братом. Туда друзья отправились вместе и решили заодно отыскать злостного похитителя телефонов.

"Обнаружить вора удалось в одном из общежитий Омска. При встрече он попытался сбежать и начал драку, но Денис быстро его скрутил, хотя и сам получил сильные телесные повреждения, — пояснила мама Басалыко. — Сразу после задержания вора парни позвонили в полицию и сказали о его поимке, после чего оперативники попросили их доставить его в татарскую полицию. Многие из этих разговоров записаны на диктофон, и также приобщены к делу.

Обвинительное заключение Романа Басалыко

Как отмечает Лариса Басалыко, ребята успели заснять признание в воровстве задержанного на камеру телефона.

Благими намерениями?

Пока Ефимов и Басалыко везли злоумышленника в отдел полиции, выяснилось, что он якобы работал не один и даже назвал имя и адрес подельника. "Заскочив" по пути к ещё одному фигуранту, мужчины выяснили, что тот не понимает, о чём речь и ничего не воровал.

Как отмечают собеседники информационного портала Lifedd, как только Роман и Денис привезли задержанного к полицейским, сразу рассказали ещё об одном "подозреваемом" Алексее Купташкине. Именно он сыграл ключевую роль в дальнейших действиях правоохранительных органов.

Правоохранители в тот же день заставили Купташкина написать заявление на Романа и Дениса о похищении.

Обвинительное заключение Дениса Ефимова

В отношении Ефимова и Басалыко возбудили уголовное дело по статьям "похищение" и "самоуправство". По словам собеседников издания, сам якобы "пострадавший" несколько раз заявлял на суде, что это заявление его заставили написать полицейские. Но его слова так и не были приняты во внимание.

В итоге Романа Басалыко после долгих разбирательств определили с СИЗО в 2019 году, где мужчина находится по сей день. Его другу Денису Ефимову суд вынес приговор в 6,5 лет заключения под стражу.

Как отмечает издание, вора, которого парни пытались предать законному "возмездию", позже всё-таки посадили, но совсем по другому делу.

Родные продолжают подавать апелляционные жалобы, но пока безуспешно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.