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Интернет "вычислил": на пикантном фото с Киркоровым — мать Тимати

Общество

54-летний Филипп Киркоров спровоцировал цунами интереса к своей персоне, опубликовав всего один пикантный снимок.

На нём крупным планом два лица — мужское и женское, слившиеся в поцелуе.

instagram.com/fkirkorov
instagram.com/fkirkorov

Напомним, король российской эстрады очень тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Последнее, что о ней знают поклонники — развод с Аллой Пугачёвой и двое детей, рождённых сурмамой. Всё.

При этом Киркоров регулярно вбрасывает в информпространство "интриги". И делает это мастерски — хайп и обсуждение обеспечены всегда. Так получилось и в этот раз.

Фото предполагает широкий полёт фантазии, ведь на нём только нос, губы и рыжий локон дамы. Ну подпись:

"Рецепт отличного настроения в морозный день — это жаркие поцелуи".

Шумиха получилась громкой настолько, что снимок был вскоре удалён. Но уже разлетелся по Сети.

Кто она?

Главной "подозреваемой" поклонники артиста почему-то назначили 62-летнюю Симону Юнусову — мать рэпера Тимати.

Пользователи даже задали ей прямой вопрос:

"Это вы целовались на фото с Киркоровым, которое он удалил уже?".

"Конечно. Ему же больше не с кем целоваться", — иронично ответила Юнусова.

Юнусова действительно поддерживает тёплые отношения с артистом, с которым познакомилась через сына. Она вместе с внучкой даже иногда бывает в доме Киркорова на семейных праздниках. Алиса подружилась с Аллой-Викторией и Мартином.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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