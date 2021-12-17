Петров предложил внедрить часть "Госуслуг" в соцсеть "ВКонтакте"

С инициативой внедрить часть функций портала "Госуслуг" в социальную сеть "ВКонтакте" выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, такая мера облегчит цифровизацию в стране.

Как уточнил зампред, социальные сети играют важную роль в жизни россиян и вполне уместно дать возможность гражданам через них оплачивать штрафы или, к примеру, госпошлины.

"Помимо этого, такой вид государственного-частного сотрудничества стал бы ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов. Также, помимо очевидных плюсов, такое содружество стало бы пробным шагом государства по наведению порядка в соцмедиа и борьбой с излишней анонимностью на просторах интернета", — цитирует обращение Петрова RT.

Зампред подчеркнул, что, в частности, эта мера поможет бороться и с киберпреступностью из-за открытых данных пользователей.

Соответствующее письмо Петров направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

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