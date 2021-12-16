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Социолог предупредил о негативных последствиях из-за принятия закона о QR-кодах

Общество

Профессор кафедры социологии РХТУ им. Менделеева Геннадий Козырев в интервью Pravda.Ru прокомментировал принятие Госдумой законопроекта о внедрении QR-кодов в общественных местах в первом чтении.

Социолог предупредил о негативных последствиях из-за принятия закона о QR-кодах

"Я думаю, что общество отреагирует очень негативно. Во-первых, потому что во многих регионах фактически идёт такая вялотекущая гражданская война, когда люди просто стараются не подчиняться. Во-вторых, в некоторых местах есть инициатива проведения референдума об этом. Конечно, это сейчас очень проблематичная задача, потому что наша власть таким образом ужесточила требования к проведению референдума, что сейчас его практически невозможно провести", — сказал социолог.

По его мнению, в случае референдума 70-80% россиян выступили бы против подобной антикоронавирусной меры. Однако власти "действуют тихой сапой", отметил специалист. Он подчеркнул, что во многих регионах лично опрашивали депутатов местного парламента и уговаривали их выступить за инициативу. Так произошло, например, в Алтайском крае, добавил эксперт.

"Общественное мнение власть не учитывает и любым способом старается насильно протолкнуть этот указ или, как его можно назвать, закон о повсеместном введении QR-кодов. Сейчас рейтинг президента находится на самом низком уровне за всю его историю — где-то 27%, чего не было даже после принятия повышения пенсионного возраста. Поэтому, наверное, какие-то силы действуют против режима или против президента, против правительства, которые теряют авторитет в глазах избирателей", — заключил Козырев.

Ранее российские депутаты приняли в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. За эту меру выступили 333 парламентария, против проголосовали 83 человека, один член Госдумы воздержался. Перед процедурой голосования коммунисты повесили в Госдуме плакат против внедрения соответствующих документов. Также раскритиковали инициативу представители "Новых людей" и "Справедливой России".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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