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Симоньян о продажности немецких СМИ: "Одно-единственное верное мнение"

Общество

Маргарита Симоньян рассказала о блестящем старте канала RT Deutsch, который мог бы стать достойной альтернативой немецким СМИ. Канал, однако, удалили на YouTube. Журналистка посочувствовала жителям Германии, которые устали от лжи в СМИ.

Симоньян о продажности немецких СМИ: "Одно-единственное верное мнение"

Главный редактор RT объяснила, что в Германии журналисты солидных изданий "пляшут по дудку" правящей элиты.

"Готовы публиковать выдуманные репортажи, не замечать преступлений, замалчивать факты, обвинять несогласных и даже жителей целых городов и федеральных земель в "нацизме", "фашизме", полностью обесценив страшные термины", — написала телеведущая в своём ТГ-канале.

Симоньян отметила, что в Германии существует "одно-единственное верное мнение".

"А кто не согласен, тому детский хор споёт утром песню "Моя бабушка — экологическая свинья". Я не шучу — какие, к чёрту, шутки", — негодует Маргарита.

Журналистка уверена, что эмигранты, которые приехали в Европу за свободой, "перестают брызгать слюной при слове Russia Today и напряжённо вслушиваются и вглядываются". Симоньян пожалела три миллиона человек, чей голос важен только один раз в четыре года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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