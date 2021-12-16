Джоан Роулинг снова навлекла на себя гнев толерантного мира

У автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг снова намечается конфликт с "Министерством магии". Именитая писательница нарвалась на неприятности из-за цитаты из книги Джорджа Оруэлла.

Толерантные пользователи социальной сети Twitter обрушили свой гнев на Джоан Роулинг из-за того, что женщина упорно называет вещи своими именами.

Писательница прокомментировала новость о том, что в Шотландии полицейские будут регистрировать пол преступников согласно их гендерному самоопределению.

Это известие вызвало у Роулинг язвительный протест.

"Джоан Роулинг снова прилетело в твиттере, на этот раз за вольное цитирование романа "1984" Оруэлла. "Война — это мир. Свобода — рабство. Невежество — сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, — женщина"", — сообщает ТГ-канал "Антиглянец".

"Мама Гарри Поттера" уже давно находится в конфронтации с прогрессивным западным обществом. Автор знаменитой серии книги не разделяет идею о том, что человек сам волен выбирать себе пол, независимо от физической данности.

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