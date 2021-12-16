Психотерапевт рассказал, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей

Психотерапевт Руслан Шереметьев рассказал ФАН о том, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей. По его словам, 70% человеческих мыслей — это установки, которые дали родители в возрасте до 7 лет.

Он объяснил, почему даже взрослые люди подвержены влиянию родителей.

"В период роста и развития нам продолжают вбивать в голову что "мама знает лучше". Агитация ведётся и в религии "почитай отца и мать своих", но это не значит, что к их мнению нужно прислушиваться до конца жизни", — сказал Шереметьев.

По его словам, с детства у всех есть страхи. О том, что нужно быть хорошими и правильными, внушают старшие родственники. 35% людей зависят от мнения родителей. По словам психолога, те, кто принимает волю родителей или пытается сделать всё наперекор, ещё больше зависимы от их мнения. Но нужно делать то, что хочется самому.

"Когда человек прислушивается к мнению родителей и при этом не учитывает собственные потребности и желания, это означает лишь одно — не проведена сепарация с родителями. Человек так и не стал целостной личностью, а всё ещё привязан психологической пуповиной к своей матери. Получается, что он продолжает проживать её жизнь, а не свою", — объяснил Шереметьев.

Специалист также отметил, что россиянам долгое время и социально, и религиозно внушают, что нужно кого-то слушать. По его словам, то, что люди считают, что наше мнение ничего не значит, сформировалось в нас за сотни лет.

"Около 90% Россиян не ценят себя, либо их самооценка носит характер ниже среднего, а это значит, что равняться на себя они не могут и ищут любое плечо, которое сами сделают авторитетным", — сказал психолог.

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