EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СМИ: решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года не будет
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Собчак пренебрежительно отозвалась о россиянах: "Интеллект — прерогатива элиты"
Зеленский: украинцы поддерживают курс в НАТО
Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
В Кремле отреагировали на упоминание военных РФ в ЛДНР в материале суда
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%
Вечно молодой Леонтьев выступил на сцене Кремля

Психотерапевт рассказал, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей

Общество

Психотерапевт Руслан Шереметьев рассказал ФАН о том, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей. По его словам, 70% человеческих мыслей — это установки, которые дали родители в возрасте до 7 лет.

Психотерапевт рассказал, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей

Он объяснил, почему даже взрослые люди подвержены влиянию родителей.

"В период роста и развития нам продолжают вбивать в голову что "мама знает лучше". Агитация ведётся и в религии "почитай отца и мать своих", но это не значит, что к их мнению нужно прислушиваться до конца жизни", — сказал Шереметьев.

По его словам, с детства у всех есть страхи. О том, что нужно быть хорошими и правильными, внушают старшие родственники. 35% людей зависят от мнения родителей. По словам психолога, те, кто принимает волю родителей или пытается сделать всё наперекор, ещё больше зависимы от их мнения. Но нужно делать то, что хочется самому.

"Когда человек прислушивается к мнению родителей и при этом не учитывает собственные потребности и желания, это означает лишь одно — не проведена сепарация с родителями. Человек так и не стал целостной личностью, а всё ещё привязан психологической пуповиной к своей матери. Получается, что он продолжает проживать её жизнь, а не свою", — объяснил Шереметьев.

Специалист также отметил, что россиянам долгое время и социально, и религиозно внушают, что нужно кого-то слушать. По его словам, то, что люди считают, что наше мнение ничего не значит, сформировалось в нас за сотни лет. 

"Около 90% Россиян не ценят себя, либо их самооценка носит характер ниже среднего, а это значит, что равняться на себя они не могут и ищут любое плечо, которое сами сделают авторитетным", — сказал психолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подними свою самооценку за 8 минут! Советы от психолога
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Ученые назвали усиливающий старение напиток
Джоан Роулинг снова навлекла на себя гнев толерантного мира
Психотерапевт рассказал, как взрослому человеку реагировать на мнение родителей
Приговор блогеру Эдварду Билу отменили
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мария Захарова высказалась о блокировке нового канала RT
СМИ: решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года не будет
Голикова: смертность от COVID-19 в РФ снизилась на 14,7%
Сколько денег за свои произведения получали русские классики
"Стрелок" в МФЦ Москвы пытался вылечиться от психических заболеваний
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Дмитрий Соколов Сколько денег за свои произведения получали русские классики Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Билингвы могут запутаться в воспоминаниях Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников