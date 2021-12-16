Руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что медицинские специалисты одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. По данным парламентария, профессиональное сообщество призвало власти как можно быстрее осуществить инициативу.
"Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", — подчеркнул Пискарёв в интервью РИА Новости.
Также он заявлял, что власти регионов России выступили за законопроект и его принятие в первом чтении. Депутаты получили свыше 160 отзывов на инициативу, добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в четверг, 16 декабря, в Госдуме рассмотрят законопроект о QR-кодах. Если его примут, россияне смогут находиться в заведениях общепита, культурных учреждениях и других местах только при наличии соответствующего документа. Такая антикоронавирусная мера продлится до первого июня 2022 года.
Инициативу раскритиковали в РПЦ. Также законопроект отказались поддерживать следующие партии:
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