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В Госдуме сообщили, что медики просят быстрее принять законопроект о QR-кодах

Общество

Руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что медицинские специалисты одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. По данным парламентария, профессиональное сообщество призвало власти как можно быстрее осуществить инициативу.

В Госдуме сообщили, что медики просят быстрее принять законопроект о QR-кодах

"Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", — подчеркнул Пискарёв в интервью РИА Новости.

Также он заявлял, что власти регионов России выступили за законопроект и его принятие в первом чтении. Депутаты получили свыше 160 отзывов на инициативу, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 декабря, в Госдуме рассмотрят законопроект о QR-кодах. Если его примут, россияне смогут находиться в заведениях общепита, культурных учреждениях и других местах только при наличии соответствующего документа. Такая антикоронавирусная мера продлится до первого июня 2022 года.

Инициативу раскритиковали в РПЦ. Также законопроект отказались поддерживать следующие партии:

  • КПРФ;
  • ЛДПР;
  • "Справедливая Россия";
  • "Новые люди".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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