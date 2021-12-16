Как в воду канули: в России находят лишь 17% пропавших без вести

Из 38 тысяч жителей России пропавших без вести в 2021 году, удалось обнаружить лишь 6,5 тысячи человек. При этом не всегда потерявшегося находят живым.

К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, просмотрев официальные отчёты МВД России.

"За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них обнаружить удалось 6,5 тысячи (17%). При этом статистика ведомства по найденным объединяет и живых, и подтверждённых впоследствии погибших", — пишет агентство.

При этом количество пропавших за текущий год в сравнении с 2020 меньше. В прошлом году в розыск объявляли 42 тысячи человек. Из них не удалось найти 9,5 тыс.

Впрочем, если сравнивать статистику с позапрошлым годом, то можно сделать вывод, что россияне стали теряться реже. К примеру, согласно статистическим данным, в 2019 году пропали почти 50 тысяч человек. Лидирует по количеству заявлений о розыске Москва. За три года там пропали почти семь тысяч человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.