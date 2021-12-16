Станислав Садальский резко негативно относится к "ностальгирующим по молодости" дамам-актрисам.
Он уверен: не стоит много и смачно делиться воспоминаниями о бурной молодости.
Об этом знаменитый "Кирпич" написал в Instagram.
Артист посоветовал стареющим кокеткам больше общаться с молодыми людьми, поскольку
♥️Молодые — они заряжают, они продлевают жизнь.
А чтобы быть для них, молодых, интересным, уверен Садальский
… совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко ✅
Его "приговор" коллегам-женщинам, подпитывающим интерес к себе перетряхиванием старого белья, суров:
А старухи, что старухи сидят и рассказывают сказки на тв, как они давали, в юном возрасте… 😗👈🏾Дуры детей бы постеснялись 🔴
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.