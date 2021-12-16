"Старухи-дуры": Садальский припечатал актрис, "шокирующих откровениями"

Станислав Садальский резко негативно относится к "ностальгирующим по молодости" дамам-актрисам.

Он уверен: не стоит много и смачно делиться воспоминаниями о бурной молодости.

Об этом знаменитый "Кирпич" написал в Instagram.

Артист посоветовал стареющим кокеткам больше общаться с молодыми людьми, поскольку

♥️Молодые — они заряжают, они продлевают жизнь.

А чтобы быть для них, молодых, интересным, уверен Садальский

… совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко ✅

Его "приговор" коллегам-женщинам, подпитывающим интерес к себе перетряхиванием старого белья, суров:

А старухи, что старухи сидят и рассказывают сказки на тв, как они давали, в юном возрасте… 😗👈🏾Дуры детей бы постеснялись 🔴

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