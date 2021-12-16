В ГД предложили платить многодетным за "ведение домашнего хозяйства"

С инициативой обеспечить одного из родителей многодетной семьи зарплатой и зачислять трудовой стаж за ведение домашнего хозяйства выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий отметил, что сейчас такая категория людей не обеспечена социальными гарантиями.

Кроме того, Сухарев подчеркнул, что занятость людей, которые воспитывают детей и ежедневно ведут домашние дела, по сути, можно сравнить с трудовой деятельностью. Но при этом, у них отсутствует рабочий стаж, пенсионные гарантии и зарплата, чем и предложил "наделить" соответствующую категорию парламентарий.

"Официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье", — цитирует обращение депутата на имя вице-премьера Татьяны Голиковой RT.

Парламентарий подчеркнул, что создание условий для повышения рождаемости и качественного воспитания детей — одна из приоритетных задач государства.

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