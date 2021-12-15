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Bloomberg: миллиардерша Бакальчук потеряла более трех млрд долларов

Общество

Самая богатая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries, Татьяна Бакальчук с начала 2021 года потеряла 3,24 миллиарда долларов. Об этом сообщается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Bloomberg: миллиардерша Бакальчук потеряла более трех млрд долларов

Общее состояние Бакальчук на 15 декабря 2021 года составляет 5,85 миллиардов долларов – это более 430 миллиардов рублей.  В начале года на её счетах было более 9 миллиардов долларов. 

Сейчас в списке миллиардеров Бакальчук находится на 491 месте. Перед ней в рейтинге - американский инвестиционный аналитик Кеннет Фишер. Его  состояние 5,97 миллиардов долларов. Далее следует  владелец китайской компании по производству одежды Гао Деканг. У него в активе 5,83 миллиардов. 

Как говорят эксперты, снижение капитала Бакальчук может быть связано с падением выручки ее компании в 2021 году. Заказы россияне в этом году стали делать меньше, по сравнению с пандемийным 2020 годом. 

На первом месте в списке миллиардеров Илон Маск, далее следуют Джефф Безос и Бернар Арно. 

По версии Forbes, Бакальчук является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров. 

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