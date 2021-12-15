Евгений Пригожин пригласил The Insider* и "Эхо Москвы" на IRA Party

Вечеринка IRA Party (Internet Research Agency), посвящённая кинокартине предпринимателя Евгения Пригожина "16-й", состоится уже сегодня, напомнили в пресс-службе компании "Конкорд".

Во время торжественного мероприятия пройдёт вручение премий актёрам фильма, в котором рассказывается о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы в 2016 году.

Многие представители средств массовой информации получили приглашения на вечеринку IRA Party, которая начнётся в 18:00 на территории "Гигант Холла". В пресс-службе компании "Конкорд" заявили о готовности оказать финансовую помощь лицам, которые испытывают денежные трудности и не могут сами купить билеты до Петербурга, чтобы посетить мероприятие.

"Билеты будут оплачены из денег, полученных юридической службой компании "Конкорд" по искам ко многим из вас. Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания "Эхо Москвы", "Новая газета", "Медуза"*, "Довод", The Insider* и The Moscow Post", — подчёркивается в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Гости вечеринки смогут поучаствовать в тематических конкурсах, а также задать интересующие вопросы. Во второй части мероприятия состоится викторина по кинокартине и американским выборам 2016 года.

* СМИ, включённые в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента