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Методист назвала качества, необходимые современному педагогу

Общество

Методист, преподаватель иностранных языков Наталья Рыбалко рассказала, какими качествами и навыками должен обладать современный учитель.

Методист назвала качества, необходимые современному педагогу

По её словам, в первую очередь педагогу нужно стараться быть тем человеком, на которого дети захотят равняться. Она отметила, что российских учителей хвалят по всему миру, так как они ведут одну, максимум две дисциплины. Поэтому для них преподавание — стиль жизни, а не профессия.

"Краеугольное отличие идеального преподавателя — это любовь к своей деятельности. Педагог занимается именно обучением, а не просто вещает на лекциях и уроках", — сказала Рыбалко в интервью ФАН.

Методист составила портрет идеального современного учителя:

  • осознанно использует цифровые технологии, развивается в этом направлении;
  • следит за здоровьем;
  • находит время для отдыха, чтобы избавиться от психологического напряжения;
  • имеет хобби, ведёт интересную разностороннюю жизнь;
  • способен работать в команде;
  • обладает высоким уровнем самообладания;
  • учит детей не бояться ошибок;
  • регулярно самосовершенствуется.

Как отметила Рыбалко, на занятиях такого педагога время пролетает очень быстро, так как он способен увлечь детей своим предметом.

"Хороший учитель искренен. Ему часто доверяют то, что не могут рассказать даже родителям", — заключила преподаватель иностранных языков.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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