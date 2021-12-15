Опрос ВЦИОМ: кто является авторитетом для россиян

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 85% жителей России уверены, что в жизни должны быть авторитеты. Об этом пишет РИА Новости.

Среди известных представителей России 16% опрошенных назвали для себя авторитетом Владимира Путина, 5% — Сергея Шойгу, и ещё 4% — Сергея Лаврова. По 3% голосов россиян досталось Михаилу Мишустину, отечественным учёным и родным опрошенных.

При этом для 20% респондентов вообще не существует авторитетов.

35% россиян сказали, что для них важно мнение родителей, для 29% является значимым мнение друзей, ещё для 20% — родственников.

69% опрошенных выразили надежду, что они являются авторитетом для своих близких. 82% респондентов уверены, что они — авторитет для своих детей, 11% так не считают, оставшиеся 7% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос был проведён "ВЦИОМ-Спутник" среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет по всей территории России 24 ноября 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.