Увеличить скидки на оплату комуслуг многодетным семьям предложили в Госдуме

Власти регионов должны ввести скидки на оплату коммуналки от 30% для семей с тремя детьми и более. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Как сообщает RT, он написал письмо главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат предполагает, что размеры скидок могут повышать региональные власти на своё усмотрение. Поэтому они могут различаться.

"Прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу "40% скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50% скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60% скидка — семьям с пятью и более детьми", — написал Власов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Власов предложил ввести скидку на проезд в гортранспорте для привитых россиян от COVID-19. По его мнению, это будет "стимулировать" граждан пройти вакцинацию.

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