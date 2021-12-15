Исследование: 40 процентов россиян согласны на "серую зарплату"

Исследование показало, что 40 процентов россиян согласны на "серую" зарплату, 36% — не будут работать на таких условиях. Опрос провёл онлайн-сервис поиска работы SuperJob.

Как сообщает РИА Новости, исследование проводили в начале декабря среди полутора тысяч респондентов. Это экономически активное население России старше 18 лет, из всех федеральных округов страны.

В основном на "серую" зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)", 24% респондентов затруднились с ответом.

В прошлом году количество россиян, согласных на "серые схемы" получения зарплаты, уменьшилось. Тогда утвердительно ответили 44% респондентов.

А максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте в 2009 году было 60%.

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