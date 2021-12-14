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Теракт в Серпухове: взрыватель страдал от рака и конфликтов в семье

Общество

Люди, знавшие выпускника серпуховской гимназии Владислава С., рассказали, почему молодой человек мог совершить теракт в здании учебного заведения.

Теракт в Серпухове: взрыватель страдал от рака и конфликтов в семье

Инцидент произошёл 13 декабря в подмосковном городе Серпухов. 18-летний Влад С. пронёс в гимназию самодельное взрывное устройство и взорвал его у себя на груди. В результате пострадали 12 человек, большая часть из которых — дети. Юноша получил тяжёлые ранения, ему ампутировали ногу. Сейчас он находится в реанимации.

Бабушка одной из учениц Галина Николаевна не верит в версию, что Влад решил устроить теракт из-за того, что его травили в гимназии.

"За годы учебы гимназия стала для нас родным домом. Тут прекрасные учителя, чуткие, внимательные, добрые. Они ищут подход к каждому ребенку. Все проявления буллинга в гимназии жестко пресекались. Дети постоянно были под присмотром", — рассказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

По словам людей, которые знали семью Влада, родители гимназиста часто ссорились и манипулировали сыном, из-за чего ребёнок рос нервным. В итоге мать подала на развод и ушла к другому мужчине. Влада воспитывали папа и бабушка. Незадолго до теракта подросток стал жить с матерью и отчимом. Он сменил школу и перевёлся в православную гимназию. Бывший однокашник взрывателя сообщил, что в предыдущем учебном заведении никто не издевался над Владом, и опроверг версию о переводе в гимназию из-за буллинга. Одноклассница правонарушителя рассказала, что Влад был закрытым, одиноким и замкнутым, плохо учился, но не подвергался издевательствам.

Оказалось, что незадолго до перевода в гимназию у подростка был диагностирован рак щитовидной железы. Сначала он прошёл курс лечения, а после этого лёг на операцию, и врачи удалили поражённый орган. После этого Влад перестал быть весёлым и активным.

По данным анонимного источника, подросток боялся рецидива и думал о скорой смерти и самоубийстве. Возможно, болезнь, конфликты в семье и одиночество толкнули его на совершение преступления.

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