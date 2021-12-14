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Заслуженный учитель РФ раскритиковал идею о введении экзамена по ПДД в ЕГЭ

Общество

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург раскритиковал идею о введении в ЕГЭ экзамена по правилам дорожного движения.

Заслуженный учитель РФ раскритиковал идею о введении экзамена по ПДД в ЕГЭ

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести программу обучения ПДД на уроках ОБЖ в школе и внести в ЕГЭ экзамен по правилам дорожного движения. Такие меры должны снизить количество пострадавших детей на дорогах, считает Шапарин.

По словам Ямбурга, детей в школе обучают ПДД, и если обязать подростков сдавать экзамен по окончании школы, то из-за этого снизится нагрузка по другим учебным предметам.

Заслуженный учитель РФ напомнил, что ещё в детском саду детей учат разбираться в цветах светофора и правильно реагировать на них.

"Это курс дошкольников! Вводить ПДД, как ЕГЭ — это насмешить весь мир и всю страну", — сказал Ямбург в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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