Путин высказался против введения QR-кодов перед Новым годом

Дополнительные ограничения перед Новым годом создадут много проблем для людей, высказался президент России Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, что вводить QR-коды накануне праздников сложно, по его мнению, это только добавит лишних проблем гражданам РФ.

"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", — передаёт информационное агентство ТАСС слова Путина.

Он озвучил такое мнение после выступления секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева, которые говорили о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Ранее Путин отметил, что в вопросе QR-кодов не должно быть опрометчивых решений. Он поручил регионам проработать законопроект. Лидер также сделал акцент на том, что субъектам переданы полномочия для принятия самостоятельных решений.

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