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Лоза высказался о призыве главы Забайкалья "отлавливать и вакцинировать"

Общество

Юрий Лоза резко прокомментировал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова жёстко подходить к вопросу вакцинации с привлечением вооружённых сил.

Лоза высказался о призыве главы Забайкалья "отлавливать и вакцинировать"

Автор хита "Плот" не одобрил предложение главы Забайкалья "оцеплять кварталы вместе с военными" и "вакцинировать по спискам". Сторонник теории плоской земли Юрий Лоза является активным противником вакцинации.

"Простой вопрос — а он что, вообще с головой не дружит? Когда и где привлекали армию для борьбы со здравым смыслом?" — возмущается Лоза в своём Instagram-аккаунте.

Артист считает, что таким образом губернатор показывает своё усердие. Юрий Эдуардович советует посмотреть ролики независимых учёных с мировым именем, которые доказывают, что вакцинация может привести к непредсказуемым последствиям.

"Создаётся впечатление, что господин губернатор финансово заинтересован в реализации так называемых вакцин. Ведь ни от кого не секрет, что фармацевтика сегодня превзошла по доходности нефтянку!" — делится своим мнением музыкант.

Лозу в Сети активно поддерживают антипрививочники. Интернет-аудитория артиста стремительно растёт.

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Губернатор Забайкальского края призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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