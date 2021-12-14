Лоза высказался о призыве главы Забайкалья "отлавливать и вакцинировать"

Юрий Лоза резко прокомментировал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова жёстко подходить к вопросу вакцинации с привлечением вооружённых сил.

Автор хита "Плот" не одобрил предложение главы Забайкалья "оцеплять кварталы вместе с военными" и "вакцинировать по спискам". Сторонник теории плоской земли Юрий Лоза является активным противником вакцинации.

"Простой вопрос — а он что, вообще с головой не дружит? Когда и где привлекали армию для борьбы со здравым смыслом?" — возмущается Лоза в своём Instagram-аккаунте.

Артист считает, что таким образом губернатор показывает своё усердие. Юрий Эдуардович советует посмотреть ролики независимых учёных с мировым именем, которые доказывают, что вакцинация может привести к непредсказуемым последствиям.

"Создаётся впечатление, что господин губернатор финансово заинтересован в реализации так называемых вакцин. Ведь ни от кого не секрет, что фармацевтика сегодня превзошла по доходности нефтянку!" — делится своим мнением музыкант.

Лозу в Сети активно поддерживают антипрививочники. Интернет-аудитория артиста стремительно растёт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.