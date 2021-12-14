Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять закон о QR-кодах

В комитете Госдумы по здравоохранению рекомендовали нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов ещё в первом чтении. Само ведомство поддержало документ о предъявлении электронных документов о вакцинации.

Речь идёт о законопроекте, который предусматривает введение QR-кодов в общественных местах.

"Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении", — рассказал "Интерфаксу" глава комитета Дмитрий Хубезов.

Законопроект парламентарии должны рассмотреть уже в предстоящий четверг. Согласно документу, электронный документ о вакцинации граждане должны будут предъявлять во всех местах массового скопления людей.

Ещё один законопроект, касающийся QR-кодов, также внесли на рассмотрения. Во втором документе речь идёт о проезде в общественном транспорте.

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