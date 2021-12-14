Правительство утвердило план развития Норильска

Правительство России утвердило план социально-экономического развития Норильска. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. План рассчитан до 2035 года, но основные мероприятия выполнят в ближайшие годы.

Как пишет РИА Новости, там построят более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику. Также снесут более 40 аварийных домов. Планируется благоустроить дворы и общественные территории, отремонтировать электросети и системы водоснабжения.

На проект выделят 120 миллиардов рублей. 24 миллиарда рублей - из федерального бюджета, 15 миллиардов – из регионального. Остальные средства поступят из внебюджетных источников.

Также до 2024 года почти 2 тысячи семей получат социальные выплаты на покупку жилья.

"Задача – перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей", – сказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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