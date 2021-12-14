В Якутии разработали "план противодействия "омикрону" и открыли обсерватор

По сообщению якутских властей, обсервационное отделение открыли для людей, которые возвращаются из стран Южной Африки, где зарегистрирована вспышка нового штамма коронавируса "омикрон".

Туда будут помещать вернувшихся граждан из стран, которые внёс в список Роспотребнадзор.

"План противодействия штамму "омикрон" разработан… Обсерватор открывается не для больных штаммом "омикрон", а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определённом Роспотребнадзором", — цитирует заместителя председателя правительства Якутии Ольгу Балабкину РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru публиковала список стран Южной Африки, для которых временно закрыли российские границы. Из-за вспышки "омикрона" в список попали девять государств. Ранее из них могли попасть в РФ по соответствующей визе и дипломатическим паспортам.

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