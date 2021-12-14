По сообщению якутских властей, обсервационное отделение открыли для людей, которые возвращаются из стран Южной Африки, где зарегистрирована вспышка нового штамма коронавируса "омикрон".
Туда будут помещать вернувшихся граждан из стран, которые внёс в список Роспотребнадзор.
"План противодействия штамму "омикрон" разработан… Обсерватор открывается не для больных штаммом "омикрон", а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определённом Роспотребнадзором", — цитирует заместителя председателя правительства Якутии Ольгу Балабкину РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru публиковала список стран Южной Африки, для которых временно закрыли российские границы. Из-за вспышки "омикрона" в список попали девять государств. Ранее из них могли попасть в РФ по соответствующей визе и дипломатическим паспортам.
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