Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"

Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт" в честь экс-президента Казахстана. Как пишут РИА Новости, решение о переименовании примут после завершения модернизации проекта. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

"В этом вопросе мы не ждём никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", — сказал Мусин.

Ранее с предложением переименовать комплекс выступил Владимир Путин. Работы по восстановлению комплекса начнутся весной 2022 года. Об этом сообщал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Космический ракетный комплекс "Байтерек" предназначен для пусков носителя "Союз-5".

Проект включён в планы совместной работы России и Казахстана. Байконур ввели в эксплуатацию в 1957 году. Он является одним из старейших космодромов в мире, а также крупнейшим действующим. Его площадь более шести тысяч квадратных километров. После распада СССР в 1991 года космодром оказался на территории Казахстана.

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