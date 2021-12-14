Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, чем планируется заменить ЕГЭ в ближайшее время. Он считает, что хорошей альтернативой может стать введение конкурса портфолио при поступлении в вузы.
По его словам, если новую систему утвердят, ученикам нужно будет "копить" свои достижения, начиная с шестого класса.
"Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчество", — отметил Музаев в интервью "Российской газете".
Он добавил, что сейчас в формировании своего портфолио заинтересованы в основном только старшеклассники. По мнению специалиста, все школьники должны стремиться к получению грамот и наград за успехи в учёбе и других сферах.
При этом, как подчеркнул Музаев, с развитием цифровых ресурсов дети получат возможность собирать все свои достижения в единый файл на компьютерах.
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