Глава Рособрнадзора назвал возможную альтернативу ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, чем планируется заменить ЕГЭ в ближайшее время. Он считает, что хорошей альтернативой может стать введение конкурса портфолио при поступлении в вузы.

По его словам, если новую систему утвердят, ученикам нужно будет "копить" свои достижения, начиная с шестого класса.

"Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчество", — отметил Музаев в интервью "Российской газете".

Он добавил, что сейчас в формировании своего портфолио заинтересованы в основном только старшеклассники. По мнению специалиста, все школьники должны стремиться к получению грамот и наград за успехи в учёбе и других сферах.

При этом, как подчеркнул Музаев, с развитием цифровых ресурсов дети получат возможность собирать все свои достижения в единый файл на компьютерах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.