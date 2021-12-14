25 отравившихся детей в Туве находятся в состоянии средней тяжести. Всего отравились, напомним, 74 ребёнка. Об этом сообщил глава Республики Тува Владислав Ховалыг.
Как пишет MK.RU, в больницу попали дети из-за пищевого отравления в школе-интернате города Кызыл. Там сейчас ввели карантин.
"Накануне утром в больницу было доставлено 33 ребёнка. К утру число госпитализированных увеличилось до 74 человек. По предварительной информации, причиной госпитализации стало пищевое отравление", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
На данный момент состояние детей удовлетворительное.
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