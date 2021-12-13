Моргенштерн стал артистом 2021 года

Рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) объявили артистом 2021 года. Итоги подвела социальная сеть "ВКонтакте".

Как сообщает РБК, Моргенштерн выиграл в еще одной номинации. Его релиз "Million Dollar: Business" назвали альбомом года.

"В 2021-ом Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", — сообщает "ВКонтакте".

Второе место в номинации "Лучший альбом" занял Yamakasi хип-хоп дуэта MiyaGi и Andy Panda. На третьем — MiyaGi с релизом Buster Keaton.

Артисткой года стала Zivert. Группой года — Artik&Asti, а иностранным артистом года — итальянская рок-группа Maneskin.

Чаще всего в социальной сети слушали трек "Птичка" от HammAli & Navai. На втором месте — песня Султана Лагучева "Горький вкус".

Ранее Моргенштерна обвинили в торговле наркотиками. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн делает это через социальные сети. Фанаты рэпера решили, что ему пришлось покинуть страну из-за возможного уголовного преследования. Однако позже стало понятно, что Моргенштерн со своей супругой просто уехал в отпуск в ОАЭ и скоро намеревается вернуться.

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