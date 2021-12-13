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Эксперты по этикету назвали корпоративные подарки, которые сочтут "плохим тоном"

Общество

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова рассказала, что несмотря на актуальность темы пандемии коронавируса, лучше оставить затею "её обыграть". Дурным тоном считаются презенты-маски, антисептики и перчатки.

Эксперты по этикету назвали корпоративные подарки, которые сочтут "плохим тоном"

Несмотря на то, что многие считают забавным раздать в качестве новогоднего подарка коллегам средства защиты от коронавируса, на деле это выглядит более чем бескультурно. Как подчеркнула Баранова, тематика себя исчерпала ещё в прошлом году.

Кроме того, по словам эксперта по этикету, не стоит дарить малознакомым людям и, казалось бы, нужные вещи:

  • косметику,
  • парфюм,
  • тренажёры для занятий спортом,
  • предметы одежды и гигиены.

Как отметила Баранова, человек может вас не правильно понять, получив в качестве презента, например, носки или мыло.

"Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнёры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или ёлочные шары с нанесённым корпоративным логотипом", — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, эксперты считают, что подарочные сертификаты тоже неуместны. Цель презента — сюрприз. И не стоит "раскрывать карты" заранее.

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