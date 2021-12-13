Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова рассказала, что несмотря на актуальность темы пандемии коронавируса, лучше оставить затею "её обыграть". Дурным тоном считаются презенты-маски, антисептики и перчатки.
Несмотря на то, что многие считают забавным раздать в качестве новогоднего подарка коллегам средства защиты от коронавируса, на деле это выглядит более чем бескультурно. Как подчеркнула Баранова, тематика себя исчерпала ещё в прошлом году.
Кроме того, по словам эксперта по этикету, не стоит дарить малознакомым людям и, казалось бы, нужные вещи:
Как отметила Баранова, человек может вас не правильно понять, получив в качестве презента, например, носки или мыло.
"Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнёры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или ёлочные шары с нанесённым корпоративным логотипом", — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Кроме того, эксперты считают, что подарочные сертификаты тоже неуместны. Цель презента — сюрприз. И не стоит "раскрывать карты" заранее.
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